О чем говорили Путин и Лукашенко?

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какие темы поднимались во время переговоров с Путиным. Это была запланированная встреча, о которой стороны договорились еще 1 июля.

Путин и Лукашенко встретились, чтобы обсудить финансовые вопросы. Однако был и другой важный момент. Президенты РФ и Белоруссии поговорили на тему санкций Запада. Ситуация, в которой оказались наши страны, обязывает разработать план противодействия этим ограничениям. Путин и Лукашенко всерьез обсудили данный момент. Стороны также затронули тему Украины, проблемы, связанные с увеличением присутствия НАТО, и другие международные вопросы. Еще президенты поговорили о борьбе с пандемией.

«Питерец.ру» отмечает, что Белоруссия является важным для нас партнером. Путин и Лукашенко активно взаимодействуют по многим вопросам. Оба государства вынуждены противостоять недружественной политике Запада. Логично, что в такой ситуации принимаются совместные решения.