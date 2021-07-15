ента новостей

09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
08:27
Кому полезен арбуз?
08:14
Он судится из-за масок
10:01
Росгвардия отработала лучше
09:32
«Алиса» при ковиде
09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
10:24
Президенты снова встретятся
09:45
Что не так с охотничьими сайтами?
09:22
Чем питаться в жару?
12:04
Италия стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию по пенальти
10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
10:08
В Петербурге не хватает велодорожек
09:21
Что нельзя есть детям?
08:51
Кто лучше борется с коронавирусом
11:25
Какой запас нужен заемщикам?
10:11
Борются с руферами
09:47
Беглов за стабильность
12:21
В Ленобласти маленькая девочка выпала с 6 этажа
10:25
Выставка «Алатас – Белый камень»
10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
10:08
В Петербурге задаржали мужчина, подозреваемого в серии уличных грабежей
09:41
Дня тишины перед выборами не будет
09:00
Господа, паркуйтесь правильно!
08:22
Пансионат оштрафовали
14:58
В Петербурге охранника «Карусели» ранили ножом в живот
14:14
В Петербурге доверчивая старушка перевела аферистам 572 800 рублей
12:23
Росгвардейцы помогают иностранным болельщикам во время проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу 2020
11:07
После Евро стало хуже
10:35
Эстония ответила
09:58
Вакцинируют организации
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » О чем говорили Путин и Лукашенко?

О чем говорили Путин и Лукашенко?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
sputnik.by
Какие темы были затронуты на встрече лидеров России и Белоруссии?

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, какие темы поднимались во время переговоров с Путиным. Это была запланированная встреча, о которой стороны договорились еще 1 июля.

Путин и Лукашенко встретились, чтобы обсудить финансовые вопросы. Однако был и другой важный момент. Президенты РФ и Белоруссии поговорили на тему санкций Запада. Ситуация, в которой оказались наши страны, обязывает разработать план противодействия этим ограничениям. Путин и Лукашенко всерьез обсудили данный момент. Стороны также затронули тему Украины, проблемы, связанные с увеличением присутствия НАТО, и другие международные вопросы. Еще президенты поговорили о борьбе с пандемией.

«Питерец.ру» отмечает, что Белоруссия является важным для нас партнером. Путин и Лукашенко активно взаимодействуют по многим вопросам. Оба государства вынуждены противостоять недружественной политике Запада. Логично, что в такой ситуации принимаются совместные решения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-08-2020, 08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко
13-07-2021, 10:24
Президенты снова встретятся
18-07-2019, 08:22
Переговоры с Лукашенко
4-04-2017, 09:22
Нефтегазовые разногласия решены
16-09-2020, 09:25
Зачем Лукашенко просит денег
26-12-2016, 08:40
Без Лукашенко

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
202
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
236
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
319
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
0
505
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
Наверх