Снова разговоры Путина…

Возможность задать вопрос президенту встречается крайне редко. У кого-то вообще не появляется такого шанса. Но диалог с народ крайне важен, поэтому глава государства использует для этого специальные форматы. Например, проводится ежегодная прямая линия.

Вчера Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. В ходе диалога было затронуто очень много тем. Это поддержка семей, повышение цен на продукты, проблемы ЖКХ. Людей также интересовала борьба с телефонными мошенниками.

Естественно не обошли вниманием и тему коронавируса. По мнению Путина, вакцинация может защитить страну от режима самоизоляции. Также был поднят вопрос о бесплатной реабилитации людей, перенесших ковид.

Не обошли вниманием и вопрос взаимоотношений с Западом. Президент отметил, что санкции не могут напугать Россию. Что касается экономики, то уровень инфляции в стране в 2021 году должен быть на уровне 5%.

«Питерец.ру» отмечает, что была просто очередная прямая линия. Говорилось о многом, теперь хочется увидеть переход от слов к реальным действиям. Такого в последнее время было мало.