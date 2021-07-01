ента новостей

12:03
В Петербурге задержали мурманчан, пытавшиеся похитить иномарку
10:50
Когда появится преемник?
10:00
Сколько людей болеют ковидом после прививки?
09:44
Снова разговоры Путина…
20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
14:25
В Ленобласти создали экомилицию
14:03
В Петербурге большегруз врезался в отбойник на КАД
13:49
В Петербурге у пенсионера украли с карты 1,8 миллиона рублей
12:31
Военнослужащие учебного центра ЗВО исполнили мечту подростка на день рождения
10:36
Введут ли QR-код для кафе и ресторанов?
09:44
А может украинский депутат был прав?
09:21
Доходы строителей падают
20:44
Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции
18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
14:08
В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей
10:09
Он торговал поддельными справками
10:08
Заразившихся финнов оказалось больше
10:07
Хлеб может подорожать
13:56
Выставка «Фантазии из чернильницы»
13:48
Выставка «Бесконечный ход событи»
13:16
Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом Европы по настольному теннису
11:53
В Петербурге пенсионерка при бронировании апартаментов в Сочи лишилась денег
11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
09:31
Что волнует молодежь?
09:24
Ушла из жизни Валентина Леоненко
09:22
Пенсии только на карты «Мир»?
08:33
Вакцинация набирает ход?
08:06
Почему в Петербург пришла «третья волна»?
07:33
В Петербурге будут гонки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Снова разговоры Путина…

Снова разговоры Путина…

0
44
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
regnum.ru
Владимир Путин коснулся злободневных тем

Возможность задать вопрос президенту встречается крайне редко. У кого-то вообще не появляется такого шанса. Но диалог с народ крайне важен, поэтому глава государства использует для этого специальные форматы. Например, проводится ежегодная прямая линия.

Вчера Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. В ходе диалога было затронуто очень много тем. Это поддержка семей, повышение цен на продукты, проблемы ЖКХ. Людей также интересовала борьба с телефонными мошенниками.

Естественно не обошли вниманием и тему коронавируса. По мнению Путина, вакцинация может защитить страну от режима самоизоляции. Также был поднят вопрос о бесплатной реабилитации людей, перенесших ковид.

Не обошли вниманием и вопрос взаимоотношений с Западом. Президент отметил, что санкции не могут напугать Россию. Что касается экономики, то уровень инфляции в стране в 2021 году должен быть на уровне 5%.

«Питерец.ру» отмечает, что была просто очередная прямая линия. Говорилось о многом, теперь хочется увидеть переход от слов к реальным действиям. Такого в последнее время было мало.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-12-2020, 07:50
О чем спрашивали Путина?
23-04-2021, 11:01
Новые выплаты от Путина
7-06-2021, 09:05
Путин высказался о взаимоотношениях с США
12-03-2021, 09:05
Путин приедет на ПМЭФ?
11-05-2021, 09:09
Вишневский снова критикует
7-12-2017, 09:41
Эра Путина продолжается

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
116
Вчера, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
169
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
177
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
360
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх