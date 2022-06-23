Продажу алкоголя временно ограничат

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в 22 ч. в Северной столице вступает в силу запрет на розничную продажу алкогольных напитков. Установленное ограничение будет действовать до 11 ч. 25 июня.

Запрет обусловлен проведением праздника «Алые паруса». Соответствующий закон был принят в Петербурге в 2014 году и исполняется на протяжении 8 лет. Логично, что власти города хотят ограничить продажу спиртного в праздник выпускников.

Однако действующий запрет не касается торговых точек, где осуществляется беспошлинная торговля. Что касается общепита, то в этих местах можно будет продавать пиво, сидр, пуар и медовуху. Благодаря ограничениям, власти стремятся повысить уровень безопасности во время «Алых парусов».