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Питерец.ру » Политика » Боярский сменил Хинштейна

Боярский сменил Хинштейна

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Сергей Боярский возглавил комитет Госдумы

Бывший руководитель петербургского отделения «единороссов» возглавил один из комитетов Госдумы. Теперь Сергей Боярский будет отвечать за работу в сфере информационной политики.

Ранее данной структурой руководил депутат Хинштейн, но этому политику пришлось возглавить Курскую область. В итоге должность главы комитета оставалась вакантной, и единственным кандидатом оказался Боярский. По сути, конкурентов у Сергея Михайловича не было, поэтому парламентарии без проблем поддержали его, причем сделали это единогласно.

«Питерец.ру» также напоминает, что пост главы петербургского отделения «Единой России» занял Александр Бельский. Это произошло во время голосования, которое состоялось 29 ноября.        

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