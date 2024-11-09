Обвиняемые хотят участвовать в СВО

«Питерец.ру» сообщает, что почти 50 обвиняемых в уголовных преступлениях петербуржцев решили принять участие в СВО. Они подписали контракты с Министерством обороны, после чего уголовные дела были приостановлены.

Это 15 человек, обвиняемых в наркоторговле, по 13 – в воровстве и мошеннических действиях, 7 – в неуплате средств на содержание детей. Поскольку эти люди примут участие в СВО, то будут освобождены от уголовного наказания. Данная ситуация стала возможной благодаря закону, который подписал президент Путин.

Таким способом некоторые граждане России могут искупить свою вину через служение Родине. Вопрос с привлечением на СВО осужденных и обвиняемых в преступлениях является дискуссионным. Но данный закон принят, и происходящее осуществляется в рамках действующего правого поля.