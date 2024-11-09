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Питерец.ру » Политика » Обвиняемые хотят участвовать в СВО

Обвиняемые хотят участвовать в СВО

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
s30592117997.mirtesen.ru
Почти 50 обвиняемых в уголовных преступлениях хотят избежать суда и уйти на СВО

«Питерец.ру» сообщает, что почти 50 обвиняемых в уголовных преступлениях петербуржцев решили принять участие в СВО. Они подписали контракты с Министерством обороны, после чего уголовные дела были приостановлены.

Это 15 человек, обвиняемых в наркоторговле, по 13 – в воровстве и мошеннических действиях, 7 – в неуплате средств на содержание детей. Поскольку эти люди примут участие в СВО, то будут освобождены от уголовного наказания. Данная ситуация стала возможной благодаря закону, который подписал президент Путин.

Таким способом некоторые граждане России могут искупить свою вину через служение Родине. Вопрос с привлечением на СВО осужденных и обвиняемых в преступлениях является дискуссионным. Но данный закон принят, и происходящее осуществляется в рамках действующего правого поля.

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