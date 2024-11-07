ента новостей

12:47
В Невском районе задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
12:36
В Правительстве Санкт‑Петербурга произошли кадровые изменения
11:28
Обвиняются в мошенничестве с контейнерами
10:59
Сколько платят Деду Морозу?
10:36
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Капитан Фирсов» и буксиров
10:23
Чего ожидать после победы Трампа?
10:15
В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника
10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
10:03
В СПб выявлен вирус Коксаки
02:01
Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла важнейшую партию у Амины Каирбековой на юниорском чемпионате мира во Флорианополисе и стала лидером, набрав 6 очков
23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
20:16
Упорное петербургское дерби в ВХЛ: «СКА-Нева» Николая Воеводина только по буллитам одолела «Динамо» Игоря Гришина
17:31
В России снова оштрафовали Apple
17:29
На трассе «Кола» на мосту через реку Сарья введут реверсивное движение
16:49
В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Чукотка»
15:47
Россия и Беларусь отменят роуминг уже в следующем году
13:11
Трамп совершил политический камбэк
10:17
В Невском районе поймали 22-летнего курьера мошенников
10:16
С наценками нужно бороться!
09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
09:53
В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
09:48
В Московском районе автоледи на иномарке сбила 10-летнюю девочку
09:41
Пенсионерка с улицы Типанова отдала мошенникам более 7,5 млн рублей
09:34
В Петербурге поймали двоих приятелей с партией наркотиков
01:30
В 6-м туре шахматного турнира серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте победы одержали обе российские участницы – и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно
21:13
«Динамо-ЛО» сумело обыграть сильное московское «Динамо» на тай-брейке в матче Кубка России по волейболу
20:11
Выставка «В гостях у Минотавра»
20:07
Выставка «Место, где мне всегда хорошо»
19:56
Гандбольный «Зенит» победил ставропольский «Виктор» и лидирует вместе с «Чеховскими медведям» по итогам первого круга Суперлиги – 2024/2025
17:37
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и проспектом Энгельса перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В Правительстве Санкт‑Петербурга произошли кадровые изменения

В Правительстве Санкт‑Петербурга произошли кадровые изменения

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Александр Беглов принял решения о кадровых изменениях в Правительстве Санкт‑Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произвёл ряд кадровых изменений в руководстве города, вступивших в силу с 8 ноября 2024 года. Наиболее значимым событием стало назначение Валерия Москаленко на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга и руководителя Администрации Губернатора. Это назначение свидетельствует о серьёзных переменах в структуре управления городом и, вероятно, отражает стратегические задачи, стоящие перед администрацией. Москаленко, прежде чем занять этот пост, безусловно, обладал значительным опытом в управлении и экономике, хотя конкретные детали его биографии и карьерного пути в открытом доступе пока отсутствуют. Его ключевая роль будет заключаться в непосредственной координации и контроле деятельности сразу нескольких ключевых комитетов. Среди них — Комитет по государственному заказу, ответственный за распределение бюджетных средств на закупки товаров, работ и услуг для нужд города. Эффективность работы этого комитета напрямую влияет на прозрачность и экономическую целесообразность государственных расходов. Влияние Москаленко также распространится на Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, который занимается разработкой долгосрочных стратегий развития Санкт-Петербурга, включая привлечение инвестиций, создание благоприятного бизнес-климата и прогнозирование социально-экономической ситуации. Временное исполнение обязанностей по координации Комитета имущественных отношений показывает намерение администрации сосредоточить усилия на эффективном управлении городским имуществом, что особенно актуально в условиях растущего бюджетного дефицита и необходимости оптимизации расходов. Это также может указывать на предстоящие реформы в сфере управления городской собственностью.

Одновременно с назначением Москаленко, Игорь Потапенко был назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Его сфера ответственности будет сосредоточена на вопросах безопасности и правопорядка. Потапенко будет координировать и контролировать деятельность Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который отвечает за поддержание общественного порядка, борьбу с преступностью и обеспечение безопасности жителей города. Кроме того, в его ведении окажется Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, ответственный за гармонизацию межнациональных отношений и создание благоприятных условий для жизни мигрантов в городе. В свете последних событий, связанных с усилением миграционного потока и необходимостью предотвращения социальных конфликтов, назначение Потапенко на эту должность выглядит вполне логичным шагом администрации. Детали профессиональной деятельности Потапенко до назначения также требуют дальнейшего освещения.

В целом, кадровые перестановки указывают на намерение администрации оптимизировать работу правительства города, усилить контроль над ключевыми отраслями и сосредоточиться на решении наиболее актуальных проблем Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-06-2023, 12:20
В Администрации Губернатора Петербурга создано Управление внутренней политики
19-02-2024, 15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
8-06-2023, 02:04
Наталья Чечина – новый вице-губернатор Санкт-Петербурга: соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов
20-05-2024, 14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
28-10-2024, 15:06
В Петербурге назначили новых председателей КГИОП и Комитета по развитию туризма
4-06-2013, 07:40
Кадровые перестановки в правительстве Ленобласти

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
0
91
Вчера, 23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
0
155
Вчера, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
0
124
Вчера, 09:53
В Приморском районе иномарка сбила 15-летнего подростка
Наверх