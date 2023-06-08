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Питерец.ру » Политика » Наталья Чечина – новый вице-губернатор Санкт-Петербурга: соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов

Наталья Чечина – новый вице-губернатор Санкт-Петербурга: соответствующее распоряжение подписал Александр Беглов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
spbdnevnik.ru
В карьере Чечиной было руководство Курортным районом и председательство в ГИК.

«Питерец.ру» констатирует: избирательные комиссии – хороший карьерный лифт. Пример – это только что назначенная вице-губернатором Санкт-Петербурга Наталья Чечина, которая ранее была председателем городского избиркома.

СМИ называют Чечину «политическим» вице-губернатором: в её обязанности будет входить координация и контроль деятельности комитетов территориального развития, социальной политики и молодёжной политики. До назначения заместителем Александра Беглова Чечина с середины прошлого лета возглавляла комитет территориального развития города.

На различных ответственных постах дипломированный юрист Чечина трудится уже  более 30 лет. Она возглавляла Курортный район, причём то назначение сделал Беглов. Затем Чечина была председателем ГИК Санкт-Петербурга, и именно при ней проводились выборы депутатов ЗаКС. Чечина председательствовала в ГИК более полутора лет – с ноября 2020 года по июль 2022 года.

Вместе с назначением Чечиной на новую должность были перераспределены некоторые полномочия других заместителей Беглова – Валерия Пикалёва, Алексея Корабельникова, Николая Линченко и Валерия Москаленко. Сам губернатор Беглов теперь будет контролировать работу всех восемнадцати районных администраций.

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