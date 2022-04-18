Американцев не поддерживают

«Питерец.ру» отмечает, что идея Соединенных Штатов относительно изоляции России не получается. Вашингтон просит многие страны вводить антироссийские санкции и натыкается на отказ. В Азии, Африке, Латинской Америке не торопятся идти на поводу США.

Причем выступать против России отказываются даже союзники американцев. Так что европейский конфликт не превратился в проблему мирового масштаба. Многие страны видят лицемерную политику Соединенных Штатов в отношении России. Страна, которая без причин воевала с Ираком и Ливией, обвиняет РФ в украинском конфликте. При этом многим понятно, что именно Вашингтон и спровоцировал этот конфликт.

Так что введенные против России санкции хоть и оказывают определенный ущерб, но не приводят к разрушении нашей экономики. Власти предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации. Эти меры принимаются и на региональном уровне. Например, в Смольном всерьез работают над укреплением социально-экономической сферы.