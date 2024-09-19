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Питерец.ру » Политика » Беглов поблагодарил Путина

Беглов поблагодарил Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Губернатор Северной столицы поблагодарил главу государства

«Питерец.ру» сообщает, что президент пообщался по видеосвязи с избранными руководителями регионов. Путин отметил высокий уровень доверия, который продемонстрировали избиратели, и затронул тему ответственности перед обществом.

По словам главы государства, люди ожидают от властей отдачи, способности вести честный и открытый диалог, а также стремления исполнять принятые на себя обязательства. Также важны конкретные дела, способствующие развитию регионов. Еще люди ждут улучшения уровня жизни.

Губернатор СПб поблагодарил главу государства за поддержку и высокое доверие. Также градоначальник подчеркнул помощь Владимира Путина в реализации важных проектов. Это становится основой для дальнейшего развития Северной столицы.

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