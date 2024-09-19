Беглов поблагодарил Путина

«Питерец.ру» сообщает, что президент пообщался по видеосвязи с избранными руководителями регионов. Путин отметил высокий уровень доверия, который продемонстрировали избиратели, и затронул тему ответственности перед обществом.

По словам главы государства, люди ожидают от властей отдачи, способности вести честный и открытый диалог, а также стремления исполнять принятые на себя обязательства. Также важны конкретные дела, способствующие развитию регионов. Еще люди ждут улучшения уровня жизни.

Губернатор СПб поблагодарил главу государства за поддержку и высокое доверие. Также градоначальник подчеркнул помощь Владимира Путина в реализации важных проектов. Это становится основой для дальнейшего развития Северной столицы.