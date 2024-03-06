В Ленобласти введен в эксплуатацию Волховский химический комплекс компании ФосАгро

Растущий спрос аграриев обеспечен минеральными удобрениями на годы вперед — в промышленную эксплуатацию в присутствии по видеосвязи президента России Владимира Путина введен Волховский химический комплекс компании ФосАгро.

«Инвестиции, это не только про деньги, это и про качество жизни». На церемонии ввода комплекса в эксплуатацию губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил главу государства за поддержку инфраструктурных и инновационных проектов.

«Буквально сегодня утром в рамках исполнения Вашего поручения мы открыли новый мост через Волхов в Киришах, а это значит, что когда мы говорим об инвестициях, это не только про деньги, это и про качество жизни, это значит, есть гарантии развития страны и развития Ленинградской области. Спасибо за это большое», — сказал глава 47 региона.

Владимир Путин поинтересовался средней заработной платой на предприятии. Ответом Александра Дрозденко — 125 тысяч рублей — был удовлетворен.

— Это очень достойная заработная плата, — сказал Владимир Путин. — «ФосАгро» один из лидеров в этой отрасли, развивается активно, действительно фишка предприятия в том продукте, о котором сейчас только было сказано, а именно в экологически чистом продукте. Это экологическое чистое удобрение. В мире, наверное, немного таких производств. Я вас искренне поздравляю и, конечно, желаю успехов. Спасибо.

Как подчеркнул Александр Дрозденко, пилотное соглашение с «ФосАгро» важно не только по сумме инвестиций, это 34 миллиарда рублей, по тем налогам и льготам, по защите капиталовложений, оно важно и тем, что здесь созданы 700 новых рабочих мест, из которых половина — это высококвалифицированные инженерные рабочие места.

«Сегодня волховские ребята при гарантии получения специального образования могут трудоустроиться на хорошую, высокую заработную плату. Не случайно в рамках нашего социального соглашения мы уже открыли инженерные классы в волховских школах, выстроили программу специального образования, реализуем совместные проекты по развитию города», — сказал Александр Дрозденко.