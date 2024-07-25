Президент дал поручения по итогам ПМЭФ

ПМЭФ-2024 завершился более чем 2 недели назад. На форуме в Петербурге было подписано множество документов. Теперь президент Путин утвердил список поручений по итогам ПМЭФ.

«Питерец.ру» сообщает, что российский лидер уделил особое внимание ипотеке. Путин поручил разработать специальные программы для семей с детьми. Эта категория граждан должна получать кредит на льготных условиях.

Речь идет о ставке 6% на протяжении всего срока ипотеки. Данные условия должны быть реализованы в регионах с низким уровнем жилищного строительства. Такое право необходимо предоставлять семьям с 2 и более детьми в возрасте до 18 лет. Помимо этого, средства льготной ипотеки могут быть направлены на строительство индивидуальных домов, причем это касается любых субъектов федерации.