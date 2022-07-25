От слов – к делу

ПМЭФ стал очень важным мероприятием, в котором принял участие и президент Путин. По итогам форума глава государства сформулировал ряд задач. Но теперь Владимир Владимирович перешел к конкретным поручениям.

Это запуск льготной ипотеки со ставкой до 7%. Программа касается приобретения жилья в новостройках. Ее механизмы будут реализованы в ближайшее время. Еще необходимо направить усилия на повышение рождаемости. Естественно, семьям с детьми нужно оказывать необходимую поддержку.

Еще президент уделил внимание вопросам ремонта сельских домов культуры, модернизации ЖКХ и благоустройства городов. В этих сферах будет увеличено финансирование.

«Питерец.ру» отмечает, что поручения президента, скорее всего, будут выполнены. Вопрос в том, с какой эффективностью это будет сделано?