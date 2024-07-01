Двое из ларца: Байден или Трамп?

Последние президенты США, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев, больше напоминают героев комиксов. Тем не менее, именно они снова поборются за кресло главы Белого Дома.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Кто же из этих политических деятелей более выгоден России? Джо Байден или Трамп?» В принципе, «хороши» оба. Один производит впечатление больного человека, который не способен адекватно воспринимать реальность.

Хотя президент Путин назвал Байдена более предсказуемым политиком, чем Трамп, едва ли Сонный Джо нам выгоден. Именно при этом злобном американском дедушке «украинский вопрос» перешел в стадию военного противостояния.

Может, тогда России выгоднее иметь дело с Трампом? К сожалению, и здесь есть свои нюансы. Экс-президент США, в самом деле, непредсказуем. К тому же он играет в эдакого «крутого парня» и стремиться показать миру, кто главный. Так что с Трампом могут возникнуть не менее серьезные проблемы.

Тогда мы приходим к логичному выводу – кандидаты в президенты США как «двое из ларца». Большой разницы для России нет – кто бы ни победил на выборах в Соединенных Штатах, внешняя политика Вашингтона вряд ли изменится.