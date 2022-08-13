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Питерец.ру » Политика » Он собирается на второй срок...

Он собирается на второй срок...

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Джо Байден намерен идти на второй срок – он это серьезно?

Как говорится, абсурд крепчает. Пожилой и плохо соображающий гражданин по имени Джо Байден собрался идти на второй срок. По крайней мере, действующий президент США сделал такое заявление.

Так что мир может увидеть продолжение политического реалити-шоу «Сонный Джо». Однако за Байдена вряд ли проголосуют американцы. Разве что результаты выборов фальсифицируют. У них ведь там так называемая демократия – что хотят, то и делают.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Кому нужно мучить этого пожилого человека?» Если посмотреть на наших руководителей, они выглядят бодрыми людьми. Путин, Мишустин, Медведев, Беглов и другие – каждый из них компетентен и адекватен. Про господина Байдена же такого не скажешь.

Но раз Сонный Джо продолжает оставаться у власти, значит, это кому-то надо. Только вот Соединенные Штаты выглядят посмешищем с таким президентом. Но, возможно, кому-то нужно представить Америку именно в таком свете.

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