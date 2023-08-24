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Питерец.ру » События в мире » Индия стала четвертой страной, когда-либо посадившей космический корабль на Луну

Индия стала четвертой страной, когда-либо посадившей космический корабль на Луну

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Индия высадила свой космический корабль «Чандраян-3» на Луну, став лишь четвертой страной, когда-либо совершившей такой подвиг.

Индия высадила свой космический корабль «Чандраян-3» на Луну, став лишь четвертой страной, когда-либо совершившей такой подвиг.

Эта миссия могла бы укрепить статус Индии как глобальной сверхдержавы в космосе. Ранее только США, Китай и бывший Советский Союз совершили мягкую посадку на поверхность Луны.

Место посадки «Чандраян-3» также находится ближе к южному полюсу Луны, чем любой другой космический корабль в истории. Регион южного полюса считается областью ключевого научного и стратегического интереса для космических держав, поскольку ученые полагают, что в этом регионе находятся залежи водяного льда.

Воду, замороженную в темных кратерах, можно было бы превратить в ракетное топливо или даже питьевую воду для будущих миссий с экипажем.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в настоящее время в Южной Африке на саммите БРИКС, виртуально наблюдал за приземлением и поделился своими замечаниями в прямом эфире.

«По этому радостному случаю… я хотел бы обратиться ко всем людям мира», — сказал он. «Успешная лунная миссия Индии касается не только Индии. В этом году мир является свидетелем председательства Индии в «Большой двадцатке». Наш подход «одна Земля, одна семья, одно будущее» находит отклик во всем мире.

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