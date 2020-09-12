Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть

«Питерец.ру» отмечает, что Северная столица активно сотрудничает с Ленобластью. Это взаимодействие касается многих направлений. Оно распространяется на экономику, социальную сферу, медицину, строительство, производство, экологию, туризм и другое.

Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что он постоянно обсуждает с губернатором Дрозденко вопрос интеграции регионов. Например, Петербург помогает области в Кудрово. Ленобласть же предоставила территорию для строительства депо. Тема скоростных трамваев из области актуальна тем, что на них многие люди приезжают в Петербург на работу. Здесь можно назвать и дачный вопрос. Так что причин для реализации совместных проектов много.

Еще стоит отметить, что соседние регионы очень хорошо взаимодействовали в период пандемии коронавируса. Люди могли свободно перемещаться, поскольку границы между Петербургом и областью не закрывались.