Вернут ли смертную казнь?

Трагические события в «Крокусе», унесшие жизни более 100 человек, заставили снова задуматься по поводу возвращения смертной казни. «Питерец.ру» задается вопросом: «Возможно ли сейчас такое решение?»

Глава Госдумы Вячеслав Володин отметил, что все необходимые законы для введения смертной казни уже приняты. Однако решение этого вопроса зависит от Конституционного Суда.

Отмена смертной казни в РФ произошла в 1997 году при Борисе Ельцине. С тех пор ведутся дискуссии по поводу необходимости возвращения этой меры наказания. Однако при участии России в Совете Европы отменить введенный мораторий было невозможно.

Но поскольку сейчас РФ в данную организацию не входит, необходимость соблюдать ее требования отсутствуют. Поэтому введение смертной казни в нашей стране является возможным. Однако власти вряд ли станут торопиться принимать такое решение.