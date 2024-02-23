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Питерец.ру » Политика » Возможно ли присоединение Одессы?

Возможно ли присоединение Одессы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
https://t.me/SoVetBeZ
Медведев уверен, что Одессу нужно вернуть России

По мнению замглавы Совбеза РФ, Одесса является русским городом. Медведев отмечает, что об этом свидетельствует история и язык, на котором говорят одесситы. Поэтому город может быть в будущем включен в состав РФ.

Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что своими действиями киевский режим отталкивает даже тех, кто ранее был к нему лоялен. Украинские власти делают все возможное, чтобы противостоять русской культуре.

Что касается Одессы, то ранее о ее русских корнях напомнил глава ДНР Денис Пушилин. Он считается, что город стал украинским в результате исторической несправедливости. Поэтому сегодня нужно освободить, чтобы исправить ошибку. То же самое относится к Николаеву.

«Питерец.ру» отмечает, что присоединение Одессы к РФ все же является гипотетическим. В ближайшее время этот вопрос вряд ли будет рассматриваться. Но исключать такой возможности в дальнейшем нельзя.

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