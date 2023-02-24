Как отнеслись к словам Путина

«Питерец.ру» отмечает, что подавляющее большинство россиян поддерживают президента Путина. Об этом можно судить и на основании реакции на выступление российского лидера.

Согласно проведенному опросу, речь Владимира Владимировича к Федеральному собранию положительно оценили 82% наших соотечественников. Они считают это выступление интересным. 11% опрошенным оценили обращение отрицательно. 7% проявили равнодушие. Примерно такая же картина наблюдалась и в Петербурге.

Напоминаем, что во время своего выступления глава государства поднял очень важные вопросы. Они касались взаимоотношений с Западом, военной спецоперации и социальной повестки. Российский лидер также затронул тему помощи новым регионам.