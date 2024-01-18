В Петербурге сторонники «Единой России» подвели итоги 2023 года

Санкт-Петербургский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» провел расширенное заседание, посвященное итогам прошедшего года и обсуждению планов на 2024 год. По результатам деятельности Северная столица вошла в число 15 ведущих регионов страны. На сегодняшний день статус сторонника партии имеют более 10 тысяч петербуржцев, которые за год провели 9 городских социально значимых акций и 275 местных мероприятий.

Председатель регионального совета сторонников Павел Рыбчак отметил, что команда состоит из почти 11 тысяч человек, которые активно реализуют социально значимые проекты в различных сферах, оказывают адресную помощь нуждающимся, проводят досуговые и спортивные мероприятия для горожан, участвуют в общественном контроле Народной программы партии и в целом вносят значительный вклад в жизнь Петербурга. Сторонники партии присутствуют в молодежных центрах, дворах и подъездах, социальных сетях, являясь инициативной группой, которая всегда готова оказать поддержку в важных для города делах.

В 2023 году сторонники партии провели в Петербурге всероссийский спортивный марафон «Сила России», фестиваль «Горжусь своей страной», акцию сбора игрушек для детских стационарных учреждений «Коробка храбрости». Они убирали воинские мемориалы и могилы, проводили уличные праздники для горожан, участвовали в общегородских субботниках, поздравляли с профессиональными праздниками работников скорой помощи, воспитателей детских садов и петербуржцев других важных профессий, собирали гуманитарную помощь жителям новых регионов страны.

Наиболее активно в 2023 году работали сторонники партии в Невском, Курортном, Красногвардейском, Кронштадтском, Василеостровском, Колпинском и Приморском районах Петербурга.

Павел Рыбчак поблагодарил единомышленников за результативно прошедший год и вручил грамоты особо отличившимся представителям районных советов и волонтерам. На заседании был детально обсужден план работы регионального и районных советов на 2024 год.

В наступающем году сторонники партии планируют продолжить активную деятельность по реализации социально значимых проектов, оказанию помощи нуждающимся, проведению досуговых и спортивных мероприятий для горожан, участию в общественном контроле Народной программы партии и взаимодействию с жителями города. Особое внимание будет уделено поддержке новых регионов страны и оказанию гуманитарной помощи их жителям.