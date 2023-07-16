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Питерец.ру » Политика » Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам

Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко вместе с коллегой по Совету Федерации Сергеем Михайловым приняли участие в открытии стелы, посвящённой погибшим при прорыве блокады Ленинграда забайкальским воинам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
council.gov.ru
В Совфеде Василенко занимает пост первого заместителя комитета по науке, образованию и культуре.

Открытие памятной стелы состоялось на Интернациональной Аллее Памяти мемориала «Невский пятачок» (Кировский район Ленинградской области). В мероприятии помимо двух сенаторов, представляющих в верхней палате российского парламента Ленобласть (Дмитрий Василенко) и Забайкальский край (Сергей Михайлов), принял участие и губернатор Александр Дрозденко. Также присутствовали ветераны, Герои России и участники общественного движения «Юнармия».

«Питерец.ру» цитирует сенатора Василенко:

«Этот мемориал нужен для того, чтобы через годы потомки помнили имена героев – тех, кто не жалел себя ради нашей жизни и жизни последующих поколений. Невский пятачок – особенное место, где каждый камень напоминает о том, что вклад в Победу в Великой Отечественной войне всёс каждый регион нашей страны. Вечная память нашим героям…»

В ходе выступлений была отмечена деятельность и Совета Федерации, и администрации Ленобласти по активной работе, направленной на размещение на территории мемориала памятных стел.

Сенатор Василенко стал известен за пределами России более 20 лет назад, когда в 31 год он был назван «самым молодым мэром в Европе»: тогда он возглавил Шлиссельбург. В дальнейшем Василенко руководил Кировским районом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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