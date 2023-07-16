Открытие памятной стелы состоялось на Интернациональной Аллее Памяти мемориала «Невский пятачок» (Кировский район Ленинградской области). В мероприятии помимо двух сенаторов, представляющих в верхней палате российского парламента Ленобласть (Дмитрий Василенко) и Забайкальский край (Сергей Михайлов), принял участие и губернатор Александр Дрозденко. Также присутствовали ветераны, Герои России и участники общественного движения «Юнармия».
«Питерец.ру» цитирует сенатора Василенко:
В ходе выступлений была отмечена деятельность и Совета Федерации, и администрации Ленобласти по активной работе, направленной на размещение на территории мемориала памятных стел.
Сенатор Василенко стал известен за пределами России более 20 лет назад, когда в 31 год он был назван «самым молодым мэром в Европе»: тогда он возглавил Шлиссельбург. В дальнейшем Василенко руководил Кировским районом.
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