Открытие памятной стелы состоялось на Интернациональной Аллее Памяти мемориала «Невский пятачок» (Кировский район Ленинградской области). В мероприятии помимо двух сенаторов, представляющих в верхней палате российского парламента Ленобласть (Дмитрий Василенко) и Забайкальский край (Сергей Михайлов), принял участие и губернатор Александр Дрозденко. Также присутствовали ветераны, Герои России и участники общественного движения «Юнармия».

«Питерец.ру» цитирует сенатора Василенко:

«Этот мемориал нужен для того, чтобы через годы потомки помнили имена героев – тех, кто не жалел себя ради нашей жизни и жизни последующих поколений. Невский пятачок – особенное место, где каждый камень напоминает о том, что вклад в Победу в Великой Отечественной войне всёс каждый регион нашей страны. Вечная память нашим героям…»

В ходе выступлений была отмечена деятельность и Совета Федерации, и администрации Ленобласти по активной работе, направленной на размещение на территории мемориала памятных стел.

Сенатор Василенко стал известен за пределами России более 20 лет назад, когда в 31 год он был назван «самым молодым мэром в Европе»: тогда он возглавил Шлиссельбург. В дальнейшем Василенко руководил Кировским районом.