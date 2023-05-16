ПАСЗР поддержала инициативы депутатов Петербурга

На базе Законодательного Собрания Калининградской области прошла 63-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Председатель петербургского парламента Александр Бельский, депутаты Марина Шишкина и Денис Четырбок представили проекты федеральных законов, среди которых инициатива о бесплатной юридической помощи, документ «Об аттракционах», а также законопроекты, разработанные коллегами из Ленинградской области.

Спикер Александр Бельский указал на отсутствие единого федерального закона, который бы регламентировал работу и безопасность аттракционов: их регистрацию, эксплуатацию и проверки технического состояния.

– Буквально полторы недели назад, 6 мая, жутким ЧП закончился выходной день в парке развлечений Оренбурга, где в результате падения карусели пострадали 20 человек, в том числе 12 детей. Годом ранее трагедия произошла в Орле, где погибла 17-летняя девушка, выпавшая из кабины аттракциона. К сожалению, подобные случаи фиксируются ежегодно, – отметил Александр Бельский.

Депутат Марина Шишкина представила проект федерального закона о бесплатной юридической помощи в РФ. Согласно действующим нормам, государственные юридические бюро и адвокаты проводят бесплатные консультации для определённых категорий граждан, а также составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы. Однако представлять их интересы в государственных органах и, прежде всего, в судах адвокаты не могут. Законопроект призван исправить эту ситуацию.

Денис Четырбок рассказал об инициативах, внесённых Законодательным Собранием Ленинградской области. В их числе проекты, направленные на ужесточение ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Кроме того, депутат представил обращение ПАСЗР к председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову. В документе предлагается законодательно установить все полномочия органов местного самоуправления.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада приняла решение поддержать эти законопроекты. Всего на конференции рассмотрели свыше 50 инициатив. Большая часть из них посвящена мерам социальной поддержки, лекарственному обеспечению, налоговым льготам и экологии. Особое внимание депутаты уделили вопросам поддержки участников СВО. Это, в частности, досрочное погашение кредитов, продление срока замены паспорта, запрет блокировки банковских карт и другие.

Отметим, визит делегаций парламентариев Северо-Запада продлится до 18 мая. Сегодня депутаты возложили цветы к мемориалу «1200 гвардейцам». В планах также – посещение предприятий Калининградской области, рыболовецкого колхоза «За Родину», знакомство с инфраструктурой поселка «Янтарный».