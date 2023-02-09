Александр Бельский возложил цветы к зданию Генерального консульства Турции

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский возложил цветы к зданию Генерального консульства Турецкой Республики в знак соболезнования народу Турции в связи с катастрофическим землетрясением, унесшим жизни людей.

Спикер петербургского парламента оставил запись в книге консульства: «Горе стирает границы. Все петербуржцы скорбят вместе с вами. Число жертв землетрясения уже достигло почти 13 тысяч. Светлая память всем погибшим. Душевной стойкости и надежды пострадавшим».

Ранее Председатель ЗС СПб направил официальные выражения сочувствия в дипломатические представительства Турции и Сирии.

Стихийное бедствие на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в ночь на 6 февраля привело к многочисленным разрушениям и жертвам среди населения. В настоящее время спасательные работы продолжаются.