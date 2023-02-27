Русских хотят уничтожить

Владимир Путин уверен, что русский народ не смог бы сохранить свое существование в случае разделения России на более мелкие территории. При таком раскладе русских хотят разделить на москвитов, уральцев и других, а сам народ как этнос предать забвению.

По словам российского лидера, план разделения России у Запада был изложен на бумаге уже после развала СССР. Однако эти темы не поднимались, поскольку шло построение партнерских отношений. Но Запад все равно предпринимал попытки построения однополярного мира.

«Питерец.ру» отмечает, что планы по развалу Российской Федерации сегодня очевидны. США и их союзники уже перестали стесняться в выражениях. Только вот разделить русский народ, а уж тем более уничтожить его у них не получится.