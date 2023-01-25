С нами воюет не Украина

Военная операция России обусловлена противостоянием с Соединенными Штатами и их союзниками. Именно Запад развязал гибридную войну против нас. Украина используется здесь как разменная карта. За счет украинского конфликта США пытаются ослабить Россию.

При этом Сергей Лавров заявил, что война России с Западом перестала быть гибридной. Сегодня она почти настоящая. По словам главы МИД РФ, это готовилось давно. Запад стремится уничтожить все русское.

Для этого также вводятся санкции, предпринимаются попытки уничтожить нашу экономику. Однако наша страна продемонстрировала способность противостоять этому влиянию.

«Питерец.ру» напоминает, что наша страна участвует в спецоперации на территории Украины. Среди мобилизованных оказались и граждане Петербурга.