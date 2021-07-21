ента новостей

10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
09:53
Явлинский обеспокоен
09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
09:47
В Петербурге пропавшего ребенка нашли используюя служебную собаку
09:28
Кафе с бывшими бездомными
09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Украина не хочет единства

Украина не хочет единства

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
strana.ua
Политолог высказал мнение по поводу статьи Путина о единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин периодически пытается предпринимать шаги для нормализации отношений с Украиной. Глава РФ считает, что странам необходимо сохранять добрососедство. Основанием для этого является историческое единство русских и украинцев. Эту тему Путин затронул в недавно опубликованной статье.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Россия предприняла шаги для нормализации отношений. Статья Путина может оказать определенное влияние в этом вопросе. Но для Украины данного фактора пока будет недостаточно. Статья становится предлогом для изменений.

По словам Солоконникова, со стороны России звучат постоянные призывы к добрососедским отношениям. В РФ подчеркивают, что украинский народ является братским, потому негатива здесь быть не может.

Однако на Украине призыва к миру, который прозвучал со стороны Путина, не услышали. Об этом посетовали даже некоторые украинские политики. Например, в подобном ключе высказался депутат Ренат Кузьмин.

«Питерец.ру» считает, что статья Путина мало что дает в нормализации конфликта с Украиной. Произошел слишком серьезный разрыв, и теперь для преодолений его последствий понадобится время.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-06-2021, 09:05
Путин высказался о взаимоотношениях с США
23-09-2020, 10:01
Как отреагируют на заявления Путина
11-05-2021, 09:09
Вишневский снова критикует
23-05-2020, 08:54
Почему Путин обращается к теме СССР
27-01-2015, 07:48
По словам Путина, в Украине воюют натовские легионы
12-03-2021, 09:05
Путин приедет на ПМЭФ?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
102
Вчера, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
306
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
334
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
407
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх