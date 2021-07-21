Украина не хочет единства

Президент России Владимир Путин периодически пытается предпринимать шаги для нормализации отношений с Украиной. Глава РФ считает, что странам необходимо сохранять добрососедство. Основанием для этого является историческое единство русских и украинцев. Эту тему Путин затронул в недавно опубликованной статье.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Россия предприняла шаги для нормализации отношений. Статья Путина может оказать определенное влияние в этом вопросе. Но для Украины данного фактора пока будет недостаточно. Статья становится предлогом для изменений.

По словам Солоконникова, со стороны России звучат постоянные призывы к добрососедским отношениям. В РФ подчеркивают, что украинский народ является братским, потому негатива здесь быть не может.

Однако на Украине призыва к миру, который прозвучал со стороны Путина, не услышали. Об этом посетовали даже некоторые украинские политики. Например, в подобном ключе высказался депутат Ренат Кузьмин.

«Питерец.ру» считает, что статья Путина мало что дает в нормализации конфликта с Украиной. Произошел слишком серьезный разрыв, и теперь для преодолений его последствий понадобится время.