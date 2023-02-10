Мариинский дворец посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Союз Мьянма

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и депутат Павел Крупник встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Союз Мьянма г-ном Лвином У, находящимся в Северной столице с визитом.

Спикер парламента приветствовал гостя в Мариинском дворце и поблагодарил за посещение Пискаревского мемориала, где посол почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Александр Бельский также выразил благодарность за взвешенную, дружественную позицию республики в отношении России, которую представители Мьянмы демонстрируют на всех международных площадках.

– Страны Юго-Восточной Азии сегодня являются нашими самыми надежными партнерами. 2023 год открывает перед нами новые перспективы развития как наших политических, так и экономических связей. Мы уже тесно сотрудничаем с Мьянмой в области совместной добычи полезных ископаемых, здравоохранения, в энергетическом секторе и сельскохозяйственной отрасли. Немалую роль также играет образовательный и культурный обмен, – сказал Председатель ЗС СПб.

Г-н Лвин У поблагодарил депутатов за теплый прием и отметил важную роль Петербурга в укреплении взаимодействия двух стран. Значительные результаты были достигнуты во время Петербургского международного экономического форума, в ходе встреч с предпринимателями и с руководителями органов власти СПб. Посол выразил пожелание, чтобы представители нашего города вошли в состав следующей российской делегации, направляющейся в республику. Стороны также обсудили вопрос открытия в Санкт-Петербурге Генерального консульства Мьянмы.

Отметим, в 2022 году мьянманская сторона пригласила заинтересованные организации Петербурга к совместной разработке газовых и нефтяных месторождений, созданию малых гидроэлектростанций, сотрудничеству в IT-сфере, развитию технологий и созданию совместных предприятий по переработке риса, кукурузы, бобовых, тропических фруктов, каучука и др. В сфере здравоохранения достигнута договоренность развивать контакты между онкологами, в частности, с Санкт-Петербургским клиническим научно-практическим центром специализированных видов медицинской помощи (онкологический).