Как быть с уехавшими

«Питерец.ру» отмечает, что после начала СВО некоторые люди покинули страну. Но некоторые не просто уехали, а стали высказываться против. По сути, таковые превратились в предателей. И в обществе сейчас ведется дискуссия по поводу того, как поступать с ними.

Дмитрий Медведев считает, что с теми, кто желает стране гибели, нужно поступать по «особым правилам». Необходимо руководствоваться принципами закона и справедливости.

По словам Медведева, все должно быть правомерно. Но, если закон по тем или иным причинам, не работает; тогда следует применять особые правила, характерные для военного времени.

В Совфеде считают, что для уехавших россиян необходимы ограничения. Например, можно запретить работать в РФ из-за границы. Возможны и другие ограничительные меры.