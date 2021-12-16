Судятся против Кью-Ар кодов

Известный киногерой в исполнении Георгии Вицина называл наш суд самым гуманным в мире. Конечно, это гипербола и субъективная оценка. Но в том, что эта инстанция должна решать вопросы по справедливости, нет никаких сомнений.

Однако некоторые случаи бывают настолько сложными и запутанными, что перед судом встает довольно серьезная задача. Один из таких вопросов – жалобы граждан по поводу введения QR-кодов.

Некоторые люди ссылаются на Конституцию и заявляют, что введенные властями Петербурга меры противоречат пунктам главного закона страны. В частности, был даже подан коллективный иск группы граждан к городскому правительству. По мнению истцов, введенные ограничения с Кью-Ар кодами противоречат 4 федеральным законам. Суд принял этот иск к рассмотрению, так что этот вопрос будет разбираться.

«Питерец.ру» отмечает, что подобные явления обусловлены различными трактовками положений закона. Один люди считают, что наши права нарушаются, другие не видят здесь ничего противозаконного. Суду предстоит разобраться в этой сложной истории.