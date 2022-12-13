Российский газ вернется в Европу?

Аналитики Bloomberg уверены, что Европа возобновит поставки российского газа. Так что РФ снова станет крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Европу. В пользу этого сценария говорят рыночные и географические реалии.

По мнению экспертов, сила этих аргументов окажется крепче, чем мнения политиков. Энергетический мост между РФ и ЕС возводился на протяжении десятилетий. Причем помехой не стали даже холодная война, распад СССР и либерализация Европы.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас между Россией и Евросоюзом наблюдается серьезная напряженность во взаимоотношениях. В ЕС даже могут ввести ценовой потолок на наш газ. Называются цифры в районе 3 тыс. $ за тысячу кубометров. При этом Россия не намерена поставлять газ в страны, которые введут подобный потолок.

Так что в вопросе поставок газа все зыбко. «Газпром» готов поставлять энергоресурсы. Но Россия будет сотрудничать только с теми, кто готов принимать наши условия.