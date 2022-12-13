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Питерец.ру » Политика » Российский газ вернется в Европу?

Российский газ вернется в Европу?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
zakonvremeni.ru
Аналитики уверены, что Россия сможет вернуть статус крупнейшего поставщика газа в ЕС

Аналитики Bloomberg уверены, что Европа возобновит поставки российского газа. Так что РФ снова станет крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Европу. В пользу этого сценария говорят рыночные и географические реалии.

По мнению экспертов, сила этих аргументов окажется крепче, чем мнения политиков. Энергетический мост между РФ и ЕС возводился на протяжении десятилетий. Причем помехой не стали даже холодная война, распад СССР и либерализация Европы.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас между Россией и Евросоюзом наблюдается серьезная напряженность во взаимоотношениях. В ЕС даже могут ввести ценовой потолок на наш газ. Называются цифры в районе 3 тыс. $ за тысячу кубометров. При этом Россия не намерена поставлять газ в страны, которые введут подобный потолок.

Так что в вопросе поставок газа все зыбко. «Газпром» готов поставлять энергоресурсы. Но Россия будет сотрудничать только с теми, кто готов принимать наши условия.

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