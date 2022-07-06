Раз депутат – веди соцсети

Социальные сети уже давно перестали быть просто местом общения. Эти площадки используются для бизнеса, рекламы, продажи товаров и услуг. К соцсетям прибегают даже представители власти. Поэтому данный метод будет применяться и в Госдуме. Депутаты нижней палаты парламента будут обязаны вести паблики в соцсетях. Новый закон начнет работать с 1 декабря 2022 года.

«Питерец.ру» обращает внимание, что власти Северной столицы активно используют соцсети. Это позволяет быть ближе к людям и улучшить качество взаимодействия. Свои странички есть губернатора Беглова, его заместителей, а также у всех представителей комитетов и других руководителей Петербурга. Социальные сети – это отличный инструмент, позволяющий вести диалог с обществом.