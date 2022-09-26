В Петербурге депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, Роман Кононенко и Наталия Астахова в Мариинском дворце встретились с делегацией Греческой Республики. В ее состав вошли лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» Панайотис Лафазанис, глава фракции «Спартакос» муниципального совета Комотини Костас Караискос, а также первый Посол Греции в Армении в отставке Леонидас Хрисантопулос.

От имени спикера петербургского парламента Александра Бельского гостей приветствовал Валерий Гарнец.

— Наша встреча проходит в очень непростое время. Хочется выразить признательность за ту позицию, которую вы занимаете по отношению к России. Ваш визит в Петербург явно показывает, что наши народы движутся по дороге дипломатии. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин, отношения с Грецией у нас особые: мы объединены вековыми узами дружбы, общей историей и духовной близостью. Мы знаем, что значительная часть греческого общества выражает скептицизм по поводу политики ЕС в отношении России, включая санкции, и настроена на скорейшее возобновление сотрудничества. Я много раз был в Греции и видел, насколько греки добрый, честный, открытый народ. И я верю в совместное будущее наших стран, – сказал он.

Отметим, сегодня члены делегации Греческой Республики приняли участие в конференции «От Манолиса Глезоса до наших дней», приуроченной к 100-летию греческого политика и общественного деятеля.

— Это поистине легендарная личность. Он совершил первый акт сопротивления оккупации в Греции, вместе с товарищем сорвав нацистский флаг на Акрополе. Его арестовывали, приговаривали к смерти, но на протяжении всей жизни он сохранял верность национальной идее, проповедовал идеи дружбы с Россией. Этот человек совершил подвиг. И именно такие подвиги нужны в наше непростое время, — добавил Роман Кононенко.

Парламентарий Наталия Астахова подчеркнула, что Россию и Грецию объединяют культурно-исторические связи, туризм, торговые отношения.

В свою очередь глава греческой делегации Панайотис Лафазанис поблагодарил петербургских законодателей за радушный прием и подчеркнул, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, у взаимоотношений России и Греции есть будущее.

— Я бы хотел сказать фразу, которую повторяю очень часто: «Россия права». Россия — та передовая сила, которая успешно противостоит США. Сейчас ваша страна не просто защищает русских на Украине: она борется за безопасность, независимость и сохранение национально-культурной идентичности. Сражается на благо народов, которые жаждут справедливости, — отметил Панайотис Лафазанис.

Он заверил участников встречи, что дружественно настроенные партии в Греческой Республике пытаются сделать всё, чтобы изменить ситуацию, наладить партнерство:

— Особенность плохих дней в том, что они пройдут. И настанет новое «золотое» время российско-греческих отношений.