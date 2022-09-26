ента новостей

23:14
Нижегородцы впервые в сезоне не смогли забросить ни одной шайбы в официальном матче.
20:24
В Петербурге состоялась торжественная отправка мобилизованных граждан в формируемые воинские части и подразделения
19:46
В Петербурге депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества
19:43
Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
19:41
Генерал армии Виктор Золотов вручил троим росгвардейцам Золотые Звезды Героя России
16:57
Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов
16:44
В Ленобласти остановить машину под управлением нетрезвого водителя удалось после выстрела в воздух
16:37
Праздник «Путь от конки до трамвая», приуроченный к 115-летию петербургского трамвая
15:51
Парламент Петербурга планирует приступить к корректировке бюджета 2022 года
15:49
Новому командующему Северо-Западным округом Росгвардии вручили личный штандарт
14:27
В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"
14:25
Обрушившийся на Филиппины тайфун Нору унес жизни пятерых человек
14:21
В Гонконге судят 90-летнего кардинала из-за фонда протеста
14:20
В Петербурге подросток ножом в шею девочку и выпрыгнул в окно
14:19
Мундеп Фаттуш: Смольный апеллирует непонятными цифрами в вопросе увеличения зарплат
13:47
В Ленобласти пожилая пациентка больницы выпрыгнула в окно
13:14
Комиссия по градостроительству утвердила состав Общественного штаба по реновации
13:11
В Никольском задержан подозреваемый в угоне автомобиля
13:04
Задержан 20-летний юноша за обман пенсионерок
12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
10:41
Тарифы ЖКХ опять повысят
10:06
Как уснуть за 5 минут
09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
09:24
Задержан подозреваемый пытавшийся сжечь военкомат в Ломоносове
09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
09:08
Как избавиться от тревоги на фоне новостей
18:23
Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре
15:48
В Петербурге задержаны два мужчины за стрельбу на Пейзажной улице
14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
14:19
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и врезалась в камень. Погиб пассажир
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В Петербурге депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества

В Петербурге депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Петербургские депутаты обсудили с делегацией Греции перспективы сотрудничества двух стран

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерий Гарнец, Роман Кононенко и Наталия Астахова в Мариинском дворце встретились с делегацией Греческой Республики. В ее состав вошли лидер партии «Демократическое движение национального освобождения» Панайотис Лафазанис, глава фракции «Спартакос» муниципального совета Комотини Костас Караискос, а также первый Посол Греции в Армении в отставке Леонидас Хрисантопулос.

От имени спикера петербургского парламента Александра Бельского гостей приветствовал Валерий Гарнец.

— Наша встреча проходит в очень непростое время. Хочется выразить признательность за ту позицию, которую вы занимаете по отношению к России. Ваш визит в Петербург явно показывает, что наши народы движутся по дороге дипломатии. Как сказал Президент Владимир Владимирович Путин, отношения с Грецией у нас особые: мы объединены вековыми узами дружбы, общей историей и духовной близостью. Мы знаем, что значительная часть греческого общества выражает скептицизм по поводу политики ЕС в отношении России, включая санкции, и настроена на скорейшее возобновление сотрудничества. Я много раз был в Греции и видел, насколько греки добрый, честный, открытый народ. И я верю в совместное будущее наших стран, – сказал он.

Отметим, сегодня члены делегации Греческой Республики приняли участие в конференции «От Манолиса Глезоса до наших дней», приуроченной к 100-летию греческого политика и общественного деятеля.

— Это поистине легендарная личность. Он совершил первый акт сопротивления оккупации в Греции, вместе с товарищем сорвав нацистский флаг на Акрополе. Его арестовывали, приговаривали к смерти, но на протяжении всей жизни он сохранял верность национальной идее, проповедовал идеи дружбы с Россией. Этот человек совершил подвиг. И именно такие подвиги нужны в наше непростое время, — добавил Роман Кононенко.

Парламентарий Наталия Астахова подчеркнула, что Россию и Грецию объединяют культурно-исторические связи, туризм, торговые отношения.

В свою очередь глава греческой делегации Панайотис Лафазанис поблагодарил петербургских законодателей за радушный прием и подчеркнул, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, у взаимоотношений России и Греции есть будущее.

— Я бы хотел сказать фразу, которую повторяю очень часто: «Россия права». Россия — та передовая сила, которая успешно противостоит США. Сейчас ваша страна не просто защищает русских на Украине: она борется за безопасность, независимость и сохранение национально-культурной идентичности. Сражается на благо народов, которые жаждут справедливости, — отметил Панайотис Лафазанис.

Он заверил участников встречи, что дружественно настроенные партии в Греческой Республике пытаются сделать всё, чтобы изменить ситуацию, наладить партнерство:

— Особенность плохих дней в том, что они пройдут. И настанет новое «золотое» время российско-греческих отношений.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-09-2022, 18:33
Петербургские законодатели встретились с представителями бизнес-сообщества КНР
16-09-2022, 13:48
Мариинский дворец посетил спикер парламента индийского штата Махараштра
15-06-2022, 19:00
Мариинский дворец посетил спикер Центральноамериканского парламента
23-09-2022, 18:19
Александр Бельский приветствовал многодетные семьи в Мариинском дворце
2-07-2018, 13:59
Полтавченко встретился с делегацией Сената США
24-06-2022, 14:21
Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
76
Вчера, 12:53
В Невском районе ДТП с участием двух автомобилей закончилось разбойным нападением
0
116
Вчера, 09:33
В Ленобласти "ВАЗ-2111" столкнулась с грузовым "Volvo"
0
105
Вчера, 09:12
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей
0
149
25-09-2022, 14:23
В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
Наверх