Мариинский дворец посетил спикер Центральноамериканского парламента

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь и Алексей Макаров встретились в Мариинском дворце с Председателем Центральноамериканского парламента (PARLACEN) г-ном Гильермо Даниэлем Ортегой Рейесом и вице-президентом правления PARLACEN г-ном Марио Роберто Вальдевальяно.

Центральноамериканский парламент – созданная в 1991 году межпарламентская организация сотрудничества, в которой участвуют Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.

Андрей Рябоконь приветствовал гостей от имени спикера петербургского парламента и депутатского корпуса. Он поблагодарил их за участие в Петербургском международном экономическом форуме и выразил надежду на расширение связей между Петербургом и странами Центральной Америки, в том числе в области образования и культуры. Депутат упомянул о встрече петербургского руководства с представителями дипломатического корпуса южноамериканского континента, на котором активно обсуждалось развитие нашего взаимодействия.

– Мы в Петербурге заинтересованы в установлении межпарламентских контактов с законодательными органами центральноамериканских государств как на национальном, так и на региональном уровнях. Обмен опытом, взаимные консультации будут очень полезны в нашей законотворческой работе ради сближения России и Южной Америки, – подчеркнул Андрей Рябоконь.

Г-н Рейес поблагодарил петербургских парламентариев за теплый прием и рассказал, что их делегация уже встречалась с предпринимательским сообществом нашего города и членами Торгово-промышленной палаты.

– В нашем регионе мира долгое время существовали конфликты, создание Центральноамериканского парламента стало большим шагом вперед в деле достижения мира и согласия между нашими народами. Сегодня мы строим мосты сотрудничества со всеми странами. Шесть лет назад наша организация установила прочные контакты с Россией, с тех пор мы стараемся расширять наши связи с государствами Евразии. Сейчас, когда мир перестает быть однополярным, мы открываем дверь в новую реальность дружбы, – сказал Председатель Центральноамериканского парламента.

Г-н Рейес также рассказал о принятой PARLACEN инициативе о недопущении реабилитации и поддержки нацизма и неонацизма во всем мире, а также о том, как члены парламента заблокировали в Европейско-латиноамериканской парламентской ассамблее внесенный европейскими депутатами проект резолюции об осуждении России за проведение специальной военной операции на Украине. Гильермо Даниэль Ортега Рейес подчеркнул, что политики Центральной Америки понимают причины решения Президента РФ о проведении СВО. Он также передал петербургским коллегам проект соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Центральноамериканским парламентом.

Депутаты ЗС СПб поблагодарили главу PARLACEN за теплые слова в адрес России и поддержку ее на международной арене.

– Ваш визит – послание дружбы и справедливости, продвижение политики независимости всех стран в интересах народов мира, – сказал Алексей Макаров. Он рассказал гостям о структуре, фракционном составе и деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ответил на их вопросы. В заключение участники встречи договорились рассмотреть проект предложенного соглашения в ближайшие сроки.