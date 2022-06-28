Безответственность, дезинформация, ложные обвинения и враждебность – все это прослеживается в отношении Запада к России. По крайней мере, именно так ведут себя многие руководители недружественных нам стран. Такой же лини придерживаются некоторые западные СМИ. И к сожалению, это нас уже не удивляет.

«Питерец.ру» сообщает, что в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о дефолте России по еврооблигациям. Однако в Минфине РФ развеяли этот миф. Так что опасения оказались беспочвенными. Минфин заверил, что необходимые платежи с нашей стороны были произведены 20 мая. Это суммы в 71,25 млн $ и 26,5 млн евро. С нашей стороны все обязательства были выполнены.

Проблема в том, что эти средства не дошли до инвесторов. Однако это произошло не по вине России. По причине бездействия третьих лиц не были продлены лицензии. Из-за этого безответственного поведения люди не получили деньги, которые им полагались. Россия не виновата, что средства не были доведены до инвесторов.

Дефолтом считается ситуация, когда должник отказывается производить платеж. Так что это проблемы Европы, а не наши. В общем, ситуация напоминает какой-то анекдот. Нас объявляют должниками, хотя сами чинят препятствия для получения этих денег. Прям театр абсурда какой-то…