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Питерец.ру » Политика » В ЛДПР происходит омоложение

В ЛДПР происходит омоложение

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Состоялась региональная конференция партии ЛДПР

ЛДПР – одна из ведущих политический партий страны. Эта структура работает уже долгие годы и держится на грамотном руководстве и личной харизме Жириновского. Но, как говорится, не только Вольфовичем жива эта партия. В ЛДПР немало молодых людей, поскольку состав обновляется.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице прошла региональная конференция ЛДПР. Во время мероприятия был затронут ряд важных вопросов. В частности, озвучили списки кандидатов, которые примут участие в осенних выборах. В городской парламент Петербурга ЛДПР выдвигает 75 кандидатов, из них 25 человек – по одномандатным округам. В Государственную Думу от регионального отделения выдвигается 16 человек.

По словам руководства ЛДПР, происходит омоложение партии. Эти слова подтверждаются статистикой. Например, средний возраст кандидатов составил 35 лет. Так что ЛДПР продолжает оставаться перспективной и достаточно амбициозной партией. Для этой структуры характерен сплав опыта и молодости.

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