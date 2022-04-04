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Питерец.ру » Политика » Эмбарго будет иметь последствия

Эмбарго будет иметь последствия

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
К чему приведет отказ от российских энергоресурсов?

«Питерец.ру» сообщает, что в ЕС активно обсуждается возможный отказ от российских энергоносителей. Европа может перестать закупать у нас нефть и газ. Все эти меры разрабатываются под предводительством Соединенных Штатов.

Безусловно, последствия окажутся колоссальными. Объем производства может сократиться на 20%, а наша выручка от экспорта снизится на 300 млрд долларов. Так что «Газпром» понесет потери.

Однако для Европы последствия окажутся более серьезными. Например, для немецкого бизнеса это будет означать крах. Специалисты опасаются, что промышленность Германии рухнет, а сотни тысяч людей могут потерять рабочие места. Негативные последствия будут и для других стран.

Не совсем понятно, зачем они вводят против нас санкции, когда всерьез страдают от этого сами. Неужели в ЕС настолько боятся Соединенные Штаты, которые призывают их вести столь саморазрушительную политику?

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