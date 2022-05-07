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Питерец.ру » Политика » Запад провалился

Запад провалился

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Западу не удалось ослабить нашу экономику

Запад попытался напугать нас санкциями и разрушить экономику РФ. Только вот кишка у них оказалась тонка. Дедушка Джо и его друзья не учли множество нюансов. Ну, ввели европейцы несколько пакетов санкций. Только вот пострадали от этого сами. Еще и валюты их ослабли. Видно, что стратеги из них плохие. Не просчитали последствия своих действий.

Так еще европейские политики тему возможного эмбарго нефти и газа обсуждают. Это называется проблем у них мало? Так сейчас новые добавятся! Европа без российского газа не может. Ну а мы легко обойдемся без европейских клиентов. Азиатско-тихоокеанский рынок открыт. Так что Россия еще и выиграет.

«Питерец.ру» отмечает, что западные СМИ уже осознали провал всех этих санкций. Вопрос в том, почему политики этого не понимают? Или делают вид, что не понимают? Все это похоже на театр абсурда.

При этом наша экономика постепенно стабилизируется. То же самое происходит с национальной валютой, которая и вовсе демонстрирует рост. Что касается Петербурга, то в городе реализуются важные проекты. Конечно, бизнес пострадал, но предприятиям оказывается поддержка. В общем, у нас не все так плохо.

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