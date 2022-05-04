Корабельников о действиях Центробанка

Вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников высказал мнение относительно действий ЦБ РФ. По словам заместителя Беглова, Центробанк правильно повысил ключевую ставку.

Нужно было стабилизировать ситуацию, для чего и были предприняты соответствующие шаги. Благодаря действиям ЦБ, удалось снизить давление на рубль и вернуть его курс к привычному уровню. Корабельников отметил, что Россия начинает подходить к условиям, при которых ключевая ставка будет снижаться.

«Питерец.ру» напоминает, что 28 февраля ЦБ РФ поднял показатель ключевой ставки с 9,5 до 20%. Затем 11 марта она снизилась до 17%. Сегодня этот показатель стал еще ниже – 14%. Если экономика и рубль будут в нормальном состоянии, ставка может снижаться и дальше. Центробанк станет это делать постепенно.