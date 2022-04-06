Будут ли снижаться цены?

«Питерец.ру» отмечает, что на фоне стабилизации рубля возникает вопрос по поводу снижения цен. Например, экономист Алексей Зубец спрогнозировал такой сценарий. По мнению специалиста, это снижение произойдет в течение 2-3 месяцев.

Однако важным условием здесь становится продолжение стабилизации рубля. Зубец подчеркнул, что наценки, наблюдающиеся в последние недели, вызваны паническим поведением покупателей. Именно спрос и повлиял на повышение стоимости товаров и услуг.

Еще людям необходимо продемонстрировать неготовность платить за товары и услуги по неоправданно высокой цене. Тогда продавцы будут вынуждены снизить стоимость. Причем, кто сделает это первым, тот хорошо заработает.

В словах эксперта прослеживается определенная логика. Вероятность такого сценария есть. Но важно, в каком состоянии будет рубль и наша экономика в целом. Многое зависит именно от этого.