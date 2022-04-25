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Питерец.ру » Экономика » Доходы повысились

Доходы повысились

0
77
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Доходы Петербурга в 2022 году увеличились

«Питерец.ру» сообщает, что доходы Северной столицы за 1-й квартал текущего годы превысили показатели за этот же период прошлого года. Причем речь идет о существенном превышении – на 40%. Об этом заявил замглавы города Алексей Корабельников.

По его словам, влияние санкций не видно по итогам 1-го квартала. Эти моменты начнут отражаться на экономике со 2-го квартала. В настоящий момент город располагает подушкой безопасности. Необходимо минимизировать потери от санкций, чтобы они оказались небольшими и кратковременными.

Корабельников также отметил, что власти уделяют огромное внимание вопросам экономической и социальной устойчивости. Для этого предпринимаются необходимые меры. Важно, чтобы предприятия продолжали развиваться несмотря на изменившиеся условия.

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