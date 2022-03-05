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Питерец.ру » Общество » Судам угрожает минер

Судам угрожает минер

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
От судов Петербурга требуют остановить военную операцию на Украине

И снова мы об Украине… Куда уж без этой наболевшей темы! Тем более, в связи с ней появляются различные поводы. Например, неизвестный гражданин стал угрожать судам Петербурга минированием. Этот человек требует, чтобы наша страна остановила спецоперацию в Донбассе. Соответствующие угрозы были направлены в 3 районных суда и в городской суд.

Понятно, что требование неадекватное. Да и направлено оно не по адресу. При чем тут суды? И какие они имеют полномочия повлиять на операцию, инициированную высшим руководством страны?

Однако людей из этих учреждений пришлось эвакуировать. Таковы правила безопасности, которые следует соблюдать. Причем это уже второй случай «минирования» судов с начала марта.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в обществе встречаются некоторые протестные настроения относительно ситуации на Украине. В каких-то случаях это выражается в неадекватных проявлениях. Однако большая часть граждан все же поддерживают нашу власть.

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