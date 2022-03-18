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Питерец.ру » Политика » Зря они ждут беженцев

Зря они ждут беженцев

0
107
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
regnum.ru
В Финляндии уверены в большом потоке беженцев из России

Глава финского правительства Санна Марин уверена в увеличении потока беженцев из России. Сейчас их немного, но это количество будет увеличиваться. Россияне могут уезжать из страны из-за ситуации с санкциями.

«Питерец.ру» считает, что госпожа Марин несколько поторопилась с такой оценкой. Да, в нашей стране сейчас достаточно сложные условия. Между РФ и Финляндией сохраняется ж/д сообщение. Многие могли бы перебраться в эту скандинавскую страну через Петербург.

Но у нас есть множество причин этого не делать. Во-первых, россияне вообще и петербуржцы в частности уже привыкли к преодолеванию трудностей. Это заложено в нас на генетической уровне, плюс – сказываются особенности национального менталитета.

Во-вторых, те русофобские настроения, которые присутствуют сейчас за пределами РФ, не способствуют тому, чтоб кто-то из наших соотечественников уезжал. Поэтому страну покидают единицы.

В-третьих, для многих слова про патриотизм не являются пустыми лозунгами. В-четвертых, неизвестность, которая ожидает в другой стране, не воспринимается как отличная перспектива. Этот перечень можно продолжить, но думаю достаточно…

В общем, зря финны ждут, что мы начнем эмигрировать к ним. С одной стороны, никогда не говори никогда. С другой – не все так плохо, чтобы мы заговорили о массовом бегстве из страны.

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