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Питерец.ру » Экономика » Россия выходит из кризиса?

Россия выходит из кризиса?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Путин заявил, что страна выходит из кризиса

Петербургский экономический форум набирает обороты. Активно работают различные секции, ведутся переговоры, подписываются серьезные договоры. В онлайн-церемонии подписания инвестиционных соглашений принял участие президент Путин. Глава государства подчеркнул, что наша экономика начинает выходить из кризиса. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, продолжает идти текущая работа. Именно это и является показателем улучшения.

Путин также отметил роль бизнесменов в преодолении негативных процессов, с которыми столкнулся весь мир. Благодаря деловым людям удалось решить многие проблемы в экономике. Президент выразил уверенность, что Россия не просто преодолеет кризис, но выйдет на «новые рубежи». Еще Владимир Владимирович высоко оценил перспективы ПМЭФ-2021 для подписания выгодных соглашений.

«Питерец.ру» отмечает, что тема кризисов и выходов из него звучит в нашей стране практически постоянно. Мы регулярно что-то преодолеваем, улучшаем, надеемся на светлое будущее, ждем роста показателей или радуемся уже какому-то свершившемуся факту (в виде роста ВВП и прочего). Только жизнь обычных людей почему-то не меняется – точнее, меняется, но в худшую сторону. Раз благосостояние граждан ухудшается, так не совсем понятно, из какого кризиса мы вышли?! Разве что вышли из одного и вошли в другой.

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