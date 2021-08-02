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Питерец.ру » Политика » ЦИК запустил горячую линию по вопросам избирателей о выборах в Госдуму

ЦИК запустил горячую линию по вопросам избирателей о выборах в Госдуму

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Опубликовал: Вадик Котов
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Центризбирком запустил горячую линию для вопросов избирателей о выборах депутатов Госдумы

Горячая линия ЦИК будет работать с 2 августа по 21 сентября по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-200-00-20. Телефон для звонков находящихся за пределами территории страны граждан России: +7 (495) 249-75-15. До 16 сентября линия будет работать с 09:00 до 18:00 по московскому времени, а с 16 по 20 сентября - круглосуточно.

Таким образом избиратели смогут узнать справочную информацию о выборах, об особенностях реализации избирательных прав, уточнить порядок и сроки подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании. Также у избирателей будет возможность получить информацию о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий, адресах пунктов приема заявлений, а также получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения и личного приема в ЦИК.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в три дня, с 17 по 19-е число включительно.

Источник: ЗакС.ру
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