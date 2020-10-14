Как воспринимать угрозы Тихановской

Петербургский политолог Андрей Щербак прокомментировал ультиматум, который Светлана Тихановская адресовала Александру Лукашенко. Она потребовала от президента Белоруссии, чтобы он в течение 13 дней ушел со своего поста, освободил всех политических заключенных и прекратил насилие на улицах. Если это требование не будет выполнено, в стране начнется всеобщая забастовка.

Щербак считает, что ультиматум Тихановской вряд ли повлияет на политическую ситуацию в Белоруссии. Всеобщей забастовки ждать не стоит, но протесты, носящие локальный характер, скорее всего, будут. Заявление Тихановской – это попытка перехватить политическую инициативу. «Питерец.ру» считает, что позиция Щербака достаточно логична и отражает объективные реалии происходящего.