ента новостей

12:25
Волонтеров чаще всего просят купить хлеб и кефир
12:23
Путь от горячей линии до информационного центра
12:21
В Петербурге полиция пресекла незаконную деятельность по легализации мигрантов
08:26
Как воспринимать угрозы Тихановской
07:51
Почему маски стоили дорого?
22:18
Полуфиналист «Добровольца России» подготовит собак-помощников для людей с инвалидностью
22:17
Фотовыставка «Морская линия»
22:11
В Петербурге общественники доставили на Городскую станцию скорой помощи средства защиты для медиков
22:08
Экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили бомбометание на полигоне
15:39
Пожарный извещатель для нуждающихся семей
15:29
Добровольцы покажут и расскажут, как пользоваться интернетом
15:19
Выставка «Твое сознание не знает границ»
11:40
Всего 31% жителей Петербурга легко готовы признать свою неправоту
11:37
В Петербурге запускают онлайн-площадку для поддержки творческих и социальных проектов
10:32
В Московском районе обокрали квартиру бизнесмена
09:06
Почему не будет очередного локдауна?
08:28
Жилье для ветеранов
01:09
Кагарлицкий и Шипачёв не упустили случая огорчить СКА
15:05
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют съезд
14:56
В Петербурге и Ленобласти проводился масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей
14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
14:48
Фестиваль "Ситар в Петербурге"
11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
11:44
Смольный подтвердил новую атаку на парки
11:33
Фестиваль народной песни и танца "Добровидение 2020"
10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
10:37
Областная медицина подключается к скоростному интернету
10:32
Слет «Сяндеба» вышел в полуфинал главного добровольческого конкурса страны
10:26
В Петербурге полиция выявела схему хищения дорогостоящих медпрепаратов
10:20
Нет маски – нет билета
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Как воспринимать угрозы Тихановской

Как воспринимать угрозы Тихановской

0
57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
naviny.by
Политолог высказался о возможной забастовке в Белоруссии

Петербургский политолог Андрей Щербак прокомментировал ультиматум, который Светлана Тихановская адресовала Александру Лукашенко. Она потребовала от президента Белоруссии, чтобы он в течение 13 дней ушел со своего поста, освободил всех политических заключенных и прекратил насилие на улицах. Если это требование не будет выполнено, в стране начнется всеобщая забастовка.

Щербак считает, что ультиматум Тихановской вряд ли повлияет на политическую ситуацию в Белоруссии. Всеобщей забастовки ждать не стоит, но протесты, носящие локальный характер, скорее всего, будут. Заявление Тихановской – это попытка перехватить политическую инициативу. «Питерец.ру» считает, что позиция Щербака достаточно логична и отражает объективные реалии происходящего.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-09-2020, 08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
18-08-2020, 09:10
Депутат поддержал Тихановскую
24-09-2020, 08:12
Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию
16-01-2020, 08:47
Эпоха тандема заканчивается?
5-08-2020, 08:37
Вишневский о Лукашенко
3-06-2020, 09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
131
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
171
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
272
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
464
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
Наверх