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Питерец.ру » Общество » В МВД недоумевают

В МВД недоумевают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургский профсоюз МВД ждет от Смольного разъяснений по «масочному режиму»

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские правоохранители выразили недоумение относительно введения обязательного ношения масок и перчаток в городе. Представители профсоюза МВД обратились к руководителю петербургского Главка Роману Плигину с просьбой разъяснить указания властей.

По словам правоохранителей, нечеткость и размытость формулировок не дает четких оснований для привлечения граждан к ответственности. «Грань законности» становится очень тонкой, из-за чего при задержании людей возможны нарушения. Потому здесь необходимы разъяснения от городского правительства. Представители МВД должны четко понимать, в чем заключается суть «масочно-перчаточного» режима. Тогда можно будет привлекать нарушителей к ответственности.

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