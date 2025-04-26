В МВД сообщили о новом способе мошенничества

«Питерец.ру» отмечает, что в современном мире цифровые угрозы становятся все более изощренными. Злоумышленники научились использовать даже обычные процедуры копирования документов для получения конфиденциальной информации.

Эксперты предупреждают, что при ксерокопировании паспорта могут быть украдены личные данные. Поэтому важно проявлять осторожность и внимательность при обращении с документами.

В МВД сообщили, что мошенники могут похищать паспортные данные под видом трудоустройства или во время копирования. Поэтому нужно проявлять осторожность и не доверять свой паспорт никому.

Злоумышленники иногда ищут людей, которые претендуют на хорошие должности, и просят предоставить документы, которые якобы нужны для трудоустройства. Затем они используют эти сведения в своих махинациях.