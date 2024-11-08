Фальшивых банкнот стало меньше

Картины Рембрандта считаются шедеврами, «Черный квадрат» Малевича вызывает бурные дискуссии, а морские пейзажи Айвазовского нравятся любителями таких описаний. При этом произведения фальшивомонетчиков оцениваются однозначно негативно – в том числе, Уголовным Кодексом РФ.

«Питерец.ру» сообщает, что за 9 месяцев 2024 года в Северной столице и Ленобласти было обнаружено 794 поддельные купюры. Это на 15% меньше, чем за такой же период 2023-го.

Больше всего подделывали 5-тысячные – таковых выявлено 486, в 2023-м их было на 22% больше. Далее идут банкноты в 1000 и 200 руб. – их обнаружено 264 и 19 штук. Также было 12 подделок 500-рублевок, 10 – сотенных, 2 – 50-рублевки и 1 фальшивая двухсотка. Кроме того, обнаружено 11 поддельных монет – 6 по 5 руб. и 5 по 10 руб.

В ЦБ РФ считают, что количество фальшивых денег снизилось, поскольку усилены меры защиты.