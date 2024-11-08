ента новостей

16:36
Волейбольный «Зенит» прервал серию неудач в Суперлиге, победив новокуйбышевский клуб «Нова», который тренирует Олег Согрин
15:38
Фальшивых банкнот стало меньше
13:34
В Сосновом Бору провели студенческую ярмарку вакансий
13:27
Бизнес могут обязать подключиться к ГосСОПКА
13:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в уличном грабеже в Кингисеппе
13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
12:18
Во Фрунзенском районе поймали 19-летнего подозреваемого в разбое на Дунайском проспекте
12:02
Подозреваемого в убийстве на проспекте Народного Ополчения задержали в Ельце
11:37
На улице Симонова водитель «Мерседеса» выстрелил в рейсовый автобус
11:15
В Невском районе пенсионерка отдала мошенникам более 13,5 млн рублей
10:49
В Амстердаме израильские футбольные фанаты подверглись нападению
10:31
Пожар в Петербурге унес жизни четырех человек
09:54
Предупредили о мошенничестве во время распродаж
09:25
В СПб начался бум фитнес-студий
01:28
СКА крупно проиграл «Сочи» 2:5 на глазах 12 тысяч зрителей «Ледового»: дубль сделал Тимур Хафизов, а Евгений Кузнецов в этом матче участия не принял
00:34
Волейбольное «Динамо-ЛО» предсказуемо уступило в матче Суперлиги «Белогорью» 0–3, сумев навязать команде Александра Волкова борьбу лишь в третьем сете
18:45
Александр Соболев стал автором одного из голов «Зенита» в ворота «Ахмата» в кубковом матче, который команда Сергея Семака выиграла со счётом 3:0
17:01
Специалисты Роскомнадзора рекомендуют отказаться от CDN-сервиса CloudFlare
16:39
В поселке Щеглово в гараже обнаружены тела троих мужчин
12:47
В Невском районе задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
12:36
В Правительстве Санкт‑Петербурга произошли кадровые изменения
11:28
Обвиняются в мошенничестве с контейнерами
10:59
Сколько платят Деду Морозу?
10:36
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Капитан Фирсов» и буксиров
10:23
Чего ожидать после победы Трампа?
10:15
В деревне Скотное мигрант ранил ножом соотечественника
10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
10:03
В СПб выявлен вирус Коксаки
02:01
Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла важнейшую партию у Амины Каирбековой на юниорском чемпионате мира во Флорианополисе и стала лидером, набрав 6 очков
23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Фальшивых банкнот стало меньше

Фальшивых банкнот стало меньше

0
5
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
yarcom.ru
Какова ситуация с фальшивыми банкнотами в СПб и Ленобласти?

Картины Рембрандта считаются шедеврами, «Черный квадрат» Малевича вызывает бурные дискуссии, а морские пейзажи Айвазовского нравятся любителями таких описаний. При этом произведения фальшивомонетчиков оцениваются однозначно негативно – в том числе, Уголовным Кодексом РФ.

«Питерец.ру» сообщает, что за 9 месяцев 2024 года в Северной столице и Ленобласти было обнаружено 794 поддельные купюры. Это на 15% меньше, чем за такой же период 2023-го.

Больше всего подделывали 5-тысячные – таковых выявлено 486, в 2023-м их было на 22% больше. Далее идут банкноты в 1000 и 200 руб. – их обнаружено 264 и 19 штук. Также было 12 подделок 500-рублевок, 10 – сотенных, 2 – 50-рублевки и 1 фальшивая двухсотка. Кроме того, обнаружено 11 поддельных монет – 6 по 5 руб. и 5 по 10 руб.

В ЦБ РФ считают, что количество фальшивых денег снизилось, поскольку усилены меры защиты.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-08-2024, 08:47
Фальшивых денег стало меньше
9-11-2022, 09:05
Фальшивок стало меньше
25-08-2021, 08:15
Поддельных купюр стало меньше
26-11-2021, 08:26
Подделок стало меньше
29-04-2021, 07:23
Фальшивой валюты стало больше
31-10-2024, 08:11
В СПб стали покупать меньше лекарств

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
0
101
Вчера, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
0
132
6-11-2024, 23:02
На Лесном проспекте автобус сбил пенсионера на электросамокате
0
177
6-11-2024, 09:56
В Ломоносовском районе иномарка сбила 14-летнего подростка
Наверх