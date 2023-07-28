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Питерец.ру » Общество » В Петербурге съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют

В Петербурге съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 12 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Парашютной улицей будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд №1.

Дата полного перекрытия движения: 3 августа.

Время перекрытия: 01:00 – 05:00.

«В связи с производством работ по окраске пролетного строения путепровода, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Этап 4. Примыкание к транспортной развязке КАД с ул. Парашютная проектируемой автомобильной дороги к объекту «Аэропортный комплекс на аэродроме «Левашово» в районе км 12 КАД (новое строительство)».

Заказчик: ООО «Газпром инвест».

Генеральный подрядчик: АО «Газстройпроект».

Производитель работ: АО «АБЗ-Дорстрой».

Производитель работ АО «АБЗ-Дорстрой» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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