Экс-депутата 6 созыва Законодательного собрания Петербурга Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков и назначили ему наказание в виде 5-ти месяцев в колонии-поселения. Октябрьский суд учёл время пребывания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым, — сообщает объединённая пресс-служба судов СПб.

История тянется с весны прошлого года. Тогда, по версии следствия, депутат шестого созыва приобрёл 18,2 грамма марихуаны. Сам Резник вину не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор.