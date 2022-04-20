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Питерец.ру » Происшествия » Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков

Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Экс-депутата Максима Резника отпустили в зале суда. Суд приговорил его к 5 месяцам колонии-поселения

Экс-депутата 6 созыва Законодательного собрания Петербурга Максима Резника признали виновным по делу о хранении наркотиков и  назначили ему наказание в виде 5-ти месяцев в колонии-поселения. Октябрьский суд учёл время пребывания под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым, — сообщает объединённая пресс-служба судов СПб.

История тянется с весны прошлого года. Тогда, по версии следствия, депутат шестого созыва приобрёл 18,2 грамма марихуаны. Сам Резник вину не признал, просил вынести в отношении него оправдательный приговор.

Источник: Конкретно.ру
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